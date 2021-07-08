Fenerbahçe’nin yükü ağır!

Üst üste alına oyuncular… Biriken maaş yükü… Gelen yeni hoca, yapılan veya yapılacak yeni transferler… Fenerbahçe, bir yandan Topuk Yaylası'nda yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Diğer yandan yönetim masa başında bütçe hesapları yapıyor. Bankalar Birliği anlaşması doğrultusunda 55 milyon Euro'luk maaş bütçesini 44 milyon Euro'ya düşürmesi gereken yani en az yüzde 20 tasarruf etmek zorunda olan sarı-lacivertliler, kiralanacak ve gönderilecek oyuncuları kesinleştirdi.

PEREIRA’YA YÖNETİLEBİLİR KADRO

Şimdiye dek sadece Frey'i satabilen Fenerbahçe, ligin başlamasına 40 günden az bir süre kala Zajc, Zanka, Samatta, Perotti, Dirar ve Thiam gibi futbolcuları ya elden çıkaracak ya da ayrılmasına izin verecek. Böylece Vitor Pereira'nın elindeki kadro yönetilebilir boyuta inecek.

Kampta, gençlerle birlikte 40'ı aşkın futbolcu var. Bu sayı izinden dönen isimlerle daha da artacak. Bu arada Genoa, Zajc'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Fenerbahçe'ye iletti. Allahyar ile de Club Brugge ilgileniyor.

GİDEN: Michael Frey

KİRALANMASI BEKLENEN: Murat Sağlam, Barış Sungur, Kemal Ademi, M. Gümüşkaya, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta

GÖNDERİLMESİ İSTENEN: Zanka, Mame Thiam, Miha Zajc, Diego Perotti, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Allahyar