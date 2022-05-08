Ferdi Kadıoğlu: ‘Beşiktaş’ın tuzağına düştük’

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra açıklamalar yapan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Kadıoğlu, Beşiktaşlı futbolcuların kendilerini provoke etmeye çalıştığını ve ilk yarıda onların tuzaklarına düştüklerini söyledi:

“Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0’ı bulduk, 2-0’ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli.”

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

“Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz.”

“TUZAKLARINA DÜŞTÜK”

“Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük.”

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