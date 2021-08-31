FIFA’nın transfer raporu: Harcamalar son 10 yılda 3 kat arttı!

Dünya futbolunda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, FIFA son 10 yılda kulüplerin transfere harcadığı paranın 3 kat arttığını açıkladı. Menajerlere ödenen ücret 5 kat artarken, transfere en fazla para harcayan ve en fazla para kazanan takımlar da belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Dünya futbolunun yönetim organı FIFA tarafından yapılan bir araştırmaya göre, son 10 yılda erkek futbolunda uluslararası transfer ücretlerine yapılan harcama 2012’de 2,66 milyar dolardan 2019’da 7,35 milyar dolara yükseldi ve toplamda 48,5 milyar dolar harcandı.

Çalışma, farklı bir ülkeden transfer edilen oyuncular için ödenen ortalama transfer ücretlerinin, Covid-19 pandemisinden önce 2012-2019 arasında istikrarlı şekilde arttığını ve 5,63 milyar dolar harcanan 2020’de düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Transferde en çok harcama yapan 30 kulübün tamamı Avrupa’da bulunuyor.

2017’de Paris Saint Germain’in 222 milyon Euro (262,45 milyon dolar) bedelle Neymar’ı transfer etmesi, bir oyuncu için en fazla ödenen bonservis bedeli olarak zirvede yer alıyor. Brezilyalı futbolcular en çok transfer edilen futbolcular ve farklı ülkelerdeki kulüpler arasında 15 binden fazla transferle listenin en başında yer aldı.

FIFA, “2011’de 11.890 transfer, 2019’da 18.079 transfer gerçekleştirilmiştir. Toplamda ise 133.225 uluslararası transfer ve profesyonel futbolcu transferi yapıldı. Transferler 200 FIFA üyesi dernekte yer alan 66.789 oyuncu ve 8.264 kulübü içeriyor” açıklamasını yaptı.

TRANSFERE EN ÇOK PARA İNGİLİZLERDEN

İngiliz kulüpleri son 10 yılda 12.4 milyar dolar ile en çok harcama yapan kulüplere sahip. Ardından İspanya (6,7 milyar dolar), İtalya (5,6 milyar dolar), Almanya (4,4 milyar dolar ve Fransa (4 milyar dolar) geldi. Avrupa dışından ilk 10’da yer alan tek ülke, 1.7 milyar dolarla Çin oldu. Türk kulüpler ise 1.1 milyar dolar ile listede 9. sırada yer buldu.

Oyuncu menajerlerinin komisyonları 2011’de 131.1 milyon dolardan 2019’da 640 milyon dolara, neredeyse 5 kat artış gösterdi.

EN ÇOK KAZANAN PORTEKİZLİLER

Manchester City (130) ve Chelsea (95) harcama listesinde ilk sırada yer alırken, Portekiz kulüpleri Benfica ve Sporting transfer ücretlerinden en çok kazanan kulüpler oldu. Porto ile birlikte üç Portekiz ekibi, genç yetenekleri transfer etme ve geliştirerek büyük kârla satma konusunda önemli bir başarı elde etti.

1. İngiltere: 12,4 milyar dolar

2. İspanya: 6,7 milyar

3. İtalya: 5,6 milyar

4. Almanya: 4,4 milyar

5. Fransa: 4 milyar

6. Rusya: 1,7 milyar

7. Çin: 1,7 milyar

8. Portekiz: 1,3 milyar

9. Türkiye: 1,1 milyar

10. Belçika: 900 milyon

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