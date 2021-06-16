Fransa Almanya maçına damga vuran olay! EURO 2020’de yeni bir ısırık vakası…

Avrupa Şampiyonası F Grubu’nda Fransa’nın Almanya’yı 1-0 mağlup ettiği dev maça Antonio Rüdiger ile Paul Pogba arasında yaşanan ısırık olayı damga vurdu. Allianz Arena’da erken final havasında müthiş bir çekişmeye sahne olan maçta Rüdiger ve Pogba bir çok pozisyonda karşı karşıya geldi.

Portekiz, Macaristan, Almanya ve Fransa’nın bulunduğu ‘ölüm grubu’ olarak değerlendirilen F Grubu’nun en önemli maçında Antonio Rüdiger’ın Paul Pogba’a yaptığı hareket kameralara takıldı.

POGBA ACI İÇİNDE KALDI

Fransa’nın 1-0 önde olduğu ilk yarının bitimine dakikalar kala Premier Lig’de Chelsea forması giyen Alman savunmacı Antonio Rüdiger, Manchester United’ın yıldızı Pogba’yı markaja aldığı sırada sırtına doğru ağzıyla bir hareket yaptı. Rüdiger’in bu hareketi sonrası acı içinde kalan Pogba olaya yakın olan yardımcı hakeme itirazlarda bulundu.

Yaşanan pozisyonun tekrarı ekranlara geldiğinde Rüdiger’in dişleriyle Pogba’yı ciddi şekilde ısırmaya çalıştığı görüldü. Pozisyonun ardından hakemle uzun uzun konuşan Pogba bir sonuç alamasa da Rüdiger’ın ısırığı EURO 2020’de unutulmazlar arasına girdi.

‘APTALCA BİR HAREKET’

Maçtan sonra pozisyonu yorumlayan Fransa’nın eski kaptanlarından Patrick Vieira: “Pogba’nın reaksiyonuna bakarsak, bence Rüdiger ısırdı” dedi. İngilizlerin eski yıldızlarından Roy Keane ise, “Bence bir ısırıktan çok dişleriyle hafif şekilde dokundu. Aptalca bir hareket” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayında akıllara Luis Suarez geldi. Hatırlanacağı üzere, birçok futbolcuyu ısıran Suarez, bu alışkanlığı nedeniyle birçok kez ceza almış ve son olarak psikolojik tedavi gördüğü iddia edilmişti.

Suarez, Ajax’ta oynadığı dönemde PSV’den Otman Bakkal’ı boynundan ısırmıştı. Uruguaylı futbolcu, Liverpool’dayken ise Chelsea’den Ivanovic’in kolundan ısırık almıştı. Yıldız futbolcu bu hareketiyle 10 maç ceza almıştı.

SUAREZ 4 AY MEN EDİLMİŞTİ

Suarez’in ısırma vakaları bununla da sınırlı kalmamıştı. Golcü futbolcu, Uruguay ile İtalya arasında oynanan maçta Giorgio Chiellini’yi boynundan ısırmıştı ve 4 ay futboldan men edilmişti. Bu olaylardan sonra Suarez, İspanya’nın yolunu tutmuş, hatta Barcelona’nın Luis Suarez’i transfer ederken sözleşmesine ‘rakip futbolcuyu ısırırsa sözleşmesi feshedilir’ maddesi eklediği iddia edilmişti.