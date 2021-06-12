Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: Kazanırsak 1 yıl sonra seçime gideceğiz

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, düzenlediği basın toplantısında 19 Haziran’daki seçimde göreve gelmesi halinde Mayıs 2022’de yeniden seçime gideceğini açıkladı. Seçimde mor renkli oy pusulasıyla yarışacak Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk 19 Haziran’da yapılacak seçimin ardından Fatih Terim’in göreve başlayacağını söyledi. İşte Metin Öztürk’ün açıklamalarından satır başları:

‘SEÇİLMEK KOLAY, SORUNLARI ÇÖZMEK ÖNEMLİ’

“Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Bize ‘borcu biliyor musunuz?’ diyorlar. 2 Mali Genel Kurul yapılmadı ve Bankalar Birliği sözleşmesi açıklanmadı. Seçilmek kolay ama sorunları çözmek en önemlisi.”

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERLERİMİZİ NOKTALAYACAĞIZ’

“Göreceksiniz ki; Galatasaray tarihinde Ali Sami Yen’den sonra en köklü değişiklikleri yapacak ekip olarak geliyoruz. Biz kendimize zarar veririz, Galatasaray’ımıza zarar vermeyiz. 19 Haziran’da seçilirsek 20 Haziran sabahı Fatih hocamız iş başı yapıyor. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi için transferlerimizi noktalayacağız.”