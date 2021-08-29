Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında

Geçen sezondan bu yana son 8 maçını kazanan Galatasaray, milli ara öncesi Kasımpaşa deplasmanında üst üste 9. galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, lige döndü. Sarı-kırmızılılar, bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, ligde oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Aslan, geçen sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Cimbom'un ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor.

İki takım arasında son 11 maçta beraberlik olmaması dikkat çekiyor. Hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Vasile Morutan'ın lisansı çıktı ve oynayabilecek.

MUHTEMELER 11’LER

Kasımpaşa: Harun, Hadergionaj, Bruma, Tarkan, Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradionivic, Yusuf, Varga, Jörgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Saat: 19.15

Hakem: Burak Şeker

Stat: Recep Tayyip Erdoğan