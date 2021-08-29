Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
Geçen sezondan bu yana son 8 maçını kazanan Galatasaray, milli ara öncesi Kasımpaşa deplasmanında üst üste 9. galibiyete ulaşmayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, lige döndü. Sarı-kırmızılılar, bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, ligde oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Aslan, geçen sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Cimbom'un ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor.
İki takım arasında son 11 maçta beraberlik olmaması dikkat çekiyor. Hafta içi transfer edilen Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Vasile Morutan'ın lisansı çıktı ve oynayabilecek.
MUHTEMELER 11’LER
Kasımpaşa: Harun, Hadergionaj, Bruma, Tarkan, Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradionivic, Yusuf, Varga, Jörgensen
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Saat: 19.15
Hakem: Burak Şeker
Stat: Recep Tayyip Erdoğan