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Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Süper Lig 22. haftasında oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında zorunlu bir değişiklik yaşandı. Maçta görev alması beklenen yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi Ata Yıldırım’ın Malatya’daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul’a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan’ın görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldığı belirtildi. Yardımcı hakem Ata Yıldırım’ın Malatya’daki elverişsiz hava şartları sebebiyle İstanbul’a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan’ın görevlendirildiği ifade edildi.

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