Galatasaray PSV karşısına fark için çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV'yi ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma 21.00'de başlayacak. Galatasaray-PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

Galatasaray turu geçmek için ilk maçta 5-1 yenildiği PSV'ye 5 fark atmak zorunda. 4 farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St. Johnstone ile mücadele edecek.

8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.

Galatasaray elenirse, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşecek.

AVRUPA’DA 290. SINAV

Galatasaray, Avrupa arenasında 290. maçına çıkacak. Galatasaray, geride kalan maçlarda 101 galibiyet, 113 mağlubiyet ve 75 beraberlik yaşadı. Atılan 384 gole karşı kalesinde 436 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem, Barış, Mostafa

PSV: Drommel Mwene Ramalho Boscagli Max Pröpper Ginkel Madueke Götze Vertessen Zahavi