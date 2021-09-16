Galatasaray taraftarlarından Marcao ve Kerem tezahüratı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kısa bir süre kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı Marcao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçıyla birlikte formasına kavuştu. Maçtan önce sarı kırmızılı taraftarlar iki futbolcuyu tribünlere çağırdı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Luyindama yerine Marcao’ya şans verirken, Emre Kılınç yerine ise Taylan Antalyalı’yı sahaya sürdü. Sarı kırmızılı takım sahaya şu ilk 11le çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

MARCAO YENİDEN İLK 11’DE

Galatasaray’ın Süper Ligin ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu’na saldırısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maçtan men cezasına çarptırılan ve sarı kırmızılı kulüp tarafından da cezalandırılan Marcao, 16 Ağustos’ta oynanan bu müsabakanın ardından ilk defa forma buldu. Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11de görevlendirildi.

KEREM VE MARCAO TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Maç öncesi ısınma sırasında tribünler, hem Kerem Aktürkoğlu’nu hem de Marcao’yu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, antrenmanda barışan ikilinin lehine tezahüratlar yaptı.

GALATASARAY, STADINA KAVUŞTU

Galatasaray, Lazio ile oynadığı maç ile birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya çıktı. Zemin ve koltuk bakımı çalışmaları kapsamında bir süredir maç oynamaya kapalı olan Türk Telekom Stadyumu, Lazio maçı ile kapılarını taraftarlara açtı.

LAZIO’DA 4 İSİM DEĞİŞTİ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımının İtalya Serie A’nın 3üncü haftasında oynadığı AC Milan maçının ilk 11ine göre 4 ismi değiştirdi. Reina yerine Strahoska, Marusic yerine Lazzari, Milinkovic-Savic yerine Akpa-Akpro ve Pedro yerine Zaccagni ilk 11de görev yaptı.

Lazio, sarı kırmızılı rakibine karşı şu ilk 11’le sahaya çıktı: Strahoska, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile.