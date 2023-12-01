Galatasaray ve Pendikspor’un ligdeki ilk randevusu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Pendikspor ile kritik bir maça çıkıyor. Golcü Zaha ve kaleci Muslera'nın son durumu...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendik Stadı’nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak olan bu önemli mücadele saat 19.00’da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek.

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar ligde 13 maçta 11 kez galip gelirken, birer kez berabere kaldı ve mağlup oldu. Topladıkları 34 puanla averaj farkıyla lider Fenerbahçe’nin arkasında ikinci sırada bulunan Galatasaray, bu hafta da zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Süper Lig’e bu sezon yükselen Pendikspor ise şimdiye dek 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 13 puan topladı ve ligde 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Corendon Alanyaspor ile oynanan 13. hafta maçında sakatlanan Sanchez, bu önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Ayrıca, takım kaptanı Fernando Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli kaleci, bu maçta kart görürse, 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

ZAHA GOL YÜKÜNÜ SIRTLANDI

Sarı-kırmızılı takımın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, ligde oynanan son üç maçta toplam dört gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.

Kasımpaşa ile yapılan 11. hafta karşılaşmasında iki gol atan Zaha, 12. haftada Atakaş Hatayspor ve 13. haftada Corendon Alanyaspor ile oynanan maçlarda da birer gol kaydetti.

31 yaşındaki bu başarılı oyuncu, bu maçlarla birlikte ligdeki gol sayısını beşe çıkardı. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bir golü bulunuyor.

PENDİKSPOR İLE LİGDE İLK MAÇ

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig’de ilk defa karşılaşacak.

Bu sezon Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan kırmızı-beyazlı Pendikspor, bu vesileyle Galatasaray ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. (AA)