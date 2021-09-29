Galatasaray yerli iskeletini oluşturdu! İşte Terim’in evlatları…

Galatasaray'da Kerem, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Alpaslan ve Halil... Üç yerli oyuncunun zorunlu olduğu yeni sistemde bu isimler öne çıktı. Üstelik yaş ortalamaları sadece 24.8.

Mesut YILDIRIM

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Sezonu erken açan ve iki kulvarda 14 maça çıkan Galatasaray’da yerli oyuncular önemli katkı verdi.Sözcü Gazetesi’nden Mesut Yıldırım’ın “Terim’in Evlatları” başlıklı haberinde öne çıkanlar şu şekilde;

Ceza sıkıntısı yaşayan Oğulcan Çağlayan, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, ligde ilk 11’i göremeyen Aytaç Kara ve tecrübesiyle rotasyonda değerlendirilen Ömer Bayram dışında tam 6 Türk oyuncu, Terim’in kadrosunda önemli süreler aldı.

Bu isimler; Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Halil Dervişoğlu…

EN FAZLA KEREM OYNADI

14 resmi maçın 13’ünde ilk 11’e giren ve 3 gol-3 asist üreten Kerem, Terim’in ‘evlatları’ndan en güvendiği futbolcuydu. Kerem’i orta sahanın dinamosu Berkan 11, Taylan ise 9 maçla takip etti. Diagne ve Mustafa ile girdiği forma yarışını kazanan Halil, Luyindama’ya alternatif olan Alpaslan, Feghouli’yi kesen Emre Kılınç diğer iyi not alan yerliler oldu.

Bu 6 oyuncunun yaş ortalaması 23.8. Bu da söz konusu isimlerin gelişmeye açık olduklarını gösteriyor.

MARSİLYA’YA LAZİO TAKTİĞİ

FATİH Terim, Marsilya maçına hazırlanıyor. Analiz odasında ve idmanlarda aklındaki taktiği deneyen Terim, Lazio on birinde karar kıldı. Stoperi Marcao-Nelsson'dan kuracak kurt hoca, kalede Muslera'yı, beklerde Yedlin ve Aanholt'u kullanacak. Hücum hattında yine Morutan-Cicaldau-Kerem-Halil dörtlüsü olacak. Terim, orta sahada

ise Berkan ve Taylan'ın enerjisinden faydalanacak. Fransa'da topa sahip olma ve defanstan oyun kurarken pas hatası yapılmaması kilit notka olacak.