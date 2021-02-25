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Galatasaray’a CAS’tan müjde! Amrabat’tan 500 bin Euro’luk gelir

Malaga Kulübü, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmada yer alan "hazırlık maçı" maddesine uyulmaması üzerine Galatasaray'a 500 bin Euro ödeyecek.

Güncellenme: 18:06, 25/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’a CAS’tan müjde! Amrabat’tan 500 bin Euro’luk gelir

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamının yerine getirilmediği gerekçesiyle İspanya La Liga ekibi Malaga’nın Galatasaray’a 500 bin Euro ödemesi yönünde karar verdi.

Faslı futbolcu Amrabat, 2013-2014 sezonun devre arasında Malaga’ya kiralık olarak gidip, 2015-2016 sezonun başında da 3.5 milyon Euro’luk bedelle transfer olmuştu.

Bu günlerde kariyerini Suudi Arabistan’ın Nasr takımında kariyerini sürdürüyor.

33 yaşındaki futbolcu, Kayserispor’daki performansıyla Galatasaray’a imza atmıştı. Amrabat, sarı-kırmızılı takımın ardından Malaga, Watford ve Leganes formaları giydi.

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Yayınlanma Tarihi:17:54,