SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Galatasaray’da artçı sarsıntı! İllegal satış iddiası…

Fatih Terim depreminin ardından Galatasaray'da yeni krizin ayak sesleri duyuluyor. Florya’da illegal ürün satan kişilerin olduğu, ayrıca yıllardır yapılan transferlerde ‘birilerine’ sürekli para kazandırıldığı şeklindeki iddialar, sarı-kırmızılı camiayı karıştırdı.

Mesut YILDIRIM
Yayınlanma: 10:36 - 15 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray’da artçı sarsıntı! İllegal satış iddiası…

Galatasaray’da Fatih Terim'in ayrılış şekli, camiada konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı üyeler ve taraftarlar ‘Anlaşarak mı ayrıldı, gönderildi mi' sorusuna tam olarak yanıt bulmuş değil.

Terim'in “Satıldım” şeklindeki serzenişinin ardından sarı-kırmızılılardaki tartışmalara yenileri eklendi. Birincisi, Florya'daki illegal ürün satışı iddiaları. Bazı çalışanların, resmi ürünlerden özellikle e-ticaret yoluyla para kazandığı konuşuluyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar örnek gösterilirken, yaklaşık 20 bin formanın kayıp olduğu öne sürüldü. Diğer iddia ise yıllardır yapılan transferlerde ‘birilerine' para kazandırıldığı şeklinde.

Kulislerde, iddiaların mahkemeye götürülüp götürülmeyeceği tartışılıyor.

Galatasaray, Domenec Torrent'e resmi imzayı attırdı İlginizi Çekebilir Galatasaray, Domenec Torrent'e resmi imzayı attırdı