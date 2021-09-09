Galatasaray’da Sacha Boey sakatlandı

Galatasaray'da çıktığı maçlarda başarılı performansıyla dikkat çeken yeni transfer Boey, sol bacağından sakatlandı.

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Süper Lig ‘in 4. haftasında Trabzonspor ‘a konuk olacak olan Galatasaray’da Fransız sağ bek Sacha Boey’in sol üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Boey’in ligdeki Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca genç Fransız Lazio karşısında da takımını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

”Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.”

Öte yandan takımdaki diğer futbolcular için şu bilgiler paylaşıldı;

“Cezayir Milli Takımı ile oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Barış Alper Yılmaz'ın planlanan ameliyatı bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz, istirahat süresinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde antrenmanlara başlayacak.

Sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.”