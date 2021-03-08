Galatasaray’dan sakatlanan Ryan Donk hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Galatasaray, Ryan Donk’tan gelen haberle ikinci bir şok yaşadı.

Mücadelenin ikinci yarısında sahaya geç çıkan ve kısa süre sonra oyuna devam edemeyeceğini belirterek yerini Christian Luyindama’ya bırakan Ryan Donk’un son durumu hakkında açıklama geldi:

Sarı kırmızılı kulüp, “Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı” ifadelerinin yer aldığı bir bildiri yayınladı.

Marcao ve Luyindama sınırda!

34 yaşındaki futbolcunun kritik Kayserispor deplasmanında forma giymesi beklenmezken, sakatlığın ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Sarı kırmızılı ekipte, Donk’un yokluğunda Luyindama’nın Kayseri deplasmanında ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Sarı kart sınırında bulunan Demokratik Kongolu futbolcu ve Sivasspor maçında sınıra ulaşan Marcao, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

İki ismin cezalı duruma düşmesi ve Donk’un iyileşememesi halinde, Galatasaray kadrosunda dördüncü stoper olan Nijeryalı Valentine Ozornwafor’a şans verilmesi bekleniyor. 2019 yılında büyük umutlarla transfer edilen ancak, yeterli seviyeye ulaşamayan 21 yaşındaki Ozornwafor, bu sezon sadece 9 Ocak’taki Gençlerbirliği maçında 8 dakika süre aldı.