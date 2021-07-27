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Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt İstanbul’da

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul'da geldi.

Güncellenme: 17:03, 27/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt İstanbul’da

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Saat 12.50’de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul’a iniş yaptı. Hollandalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı.

Patrick van Aanholt’un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

Profesyonel kariyerine İngiliz devi Chelsea’de başlayan Patrick van Aanholt, son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımının formasını giydi. Yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasını ise 19 kez terletti. Patrick van Aanholt, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) da ‘Portakallar’ın başarısı için ter döktü.

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