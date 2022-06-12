Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek’i 2 yılda zor görevler bekliyor!

Başa baş giden Galatasaray'da başkanlık yarışı, yeni üyelerin oy kullandığı son 5 sandıkta şekillendi. Eşref Hamamcıoğlu’na üstünlük sağlayan Dursun Özbek, 4 yıl sonra yeniden koltuğa oturdu. Özbek'i 2 yılda zor görevler bekliyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanının belirlendiği olağanüstü genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Oy hakkı bulunan 8 bin 862 üyenin 4 bin 459'u sandığa gitti. Divan başkanlığı seçiminin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, adaylara başarı diledi. Oy verme işlemi 15.00'te sona erdi ve sayıma geçildi.

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Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçim başa baş gitti; 6 saatte sonuçlandı. Özbek, 22. sandıkta ilk kez öne geçti. İki aday seçim sonucunu, son 4 sandık sayılırken yan yana oturarak en önde takip etti. Yeni üyelerin oy attığı son 5 sandık, bir önceki seçimdeki gibi sonucu belirledi; 4 yıl sonra 39. başkan olarak koltuğuna geri dönen Özbek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı.

ÖNCE FUTBOL, SONRA BORÇ!

Dursun Özbek’i zor bir süreç bekliyor. 2 yıllığına göreve gelen Özbek ve ekibi, futbol takımı ve mali yapı ile ilgili sorunları çözmeye çalışacak. İşte sorunlar ve seçim vaatleri:

– Teknik direktörlük için yerli ağır basıyor. Fatih Terim düşünülmüyor. Öne çıkan aday Okan Buruk.

– 6 milyar liralık fonla kaynak yaratılması ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması planlanıyor.

– Florya'da 40 dönümlük arazi satın alınarak, 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

– Kemerburgaz'da, stada 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için 6 nizami sahalı tesis ve bir otel projesi yapılacak.

– Ali Sami Yen Stadı'nın 3D versiyonu ile ömürlük koltuk kombineleri satılacak. Sanal statta 3 boyutlu olarak tarihi maçlar izlenebilecek. Özel NFT satışı yapılacak.

DURSUN ÖZBEK’İN İLK SÖZLERİ: BARIŞI GETİRECEĞİZ

Tüm üyelere, ekip arkadaşlarına, ailesine ve Eşref Hamamcıoğlu'na teşekkür ederek zafer konuşmasına başlayan Dursun Özbek, “Artık hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye, barışı getirmeye çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Artık barışmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden yok. Yarından (bugün) itibaren kol kolayız. Sırt sırta vermeye hazır mısınız? Yaşasın Galatasaray!” ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu

ASİL

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

B. İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Eray Yazgan

Levent Yaz

Cemal Özgörkey

İsmail Sarıkaya

Mehmet Cıbara

Dikran Gülmezgil

YEDEK

Can Natan

Emir Aral

Cansu Ak Yılmaz

Tanur Lara Yılmaz

Cem Soylu