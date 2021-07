Gana’da kendi kalesine iki gol atan futbolcu Interpol’ü devreye soktu!

Ganal Premier Lig’de Inter Allies forması giyen savunma oyuncusu Hashmin Musah, Ashanti Gol maçında kendi kalesine bilerek attığı iki golle dünya futbolunun gündemine oturmayı başardı.

Cumartesi günü oynanan maçı Ashanti Gold 5-0’a getirdikten sonra kendi kalesine iki gol atan Musah, maçın bitimine 12 dakika kala durumun 7-0’a gelmesine neden oldu. Sosyal medyada viral olan bu gollerin ardından açıklama yapan savunma oyuncusu Musah, önceden ayarlanmış bahis şikesinin planlarını bozmak için böyle bir şey yaptığı itiraf etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hashmin Musah, “Maçtan sonra teknik ekip, şikeyi bozduğum için beni övdü. Antrenörüme beni oyuna sokarsa bahsi bozacağıma dair söz verdim. Ve maçtan sonra bütün takım beni tebrik etti” ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kaldığımız otelde takımımızın 5-1 kaybedeceğine dair bahis yapıldığını duydum. Bu bahsi bozmaya karar verdim çünkü buna tahammülüm yok.”

Ganalı spor gazetecisi Saddick Adams, Twitter’dan gollerin videosunu paylaşırken, “Futbol tarihinde kendi kalesine atılan en çılgın goller. Ashanti 7-0 Allies” paylaşımını yaparken Ashanti Gold kulübünden açıklama geldi.

The craziest own goals ever in the history of football.

Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9

