Gana’da kendi kalesine iki gol atan futbolcu Interpol’ü devreye soktu!

Ganal Premier Lig’de Inter Allies forması giyen savunma oyuncusu Hashmin Musah, Ashanti Gol maçında kendi kalesine bilerek attığı iki golle dünya futbolunun gündemine oturmayı başardı.

Cumartesi günü oynanan maçı Ashanti Gold 5-0’a getirdikten sonra kendi kalesine iki gol atan Musah, maçın bitimine 12 dakika kala durumun 7-0’a gelmesine neden oldu. Sosyal medyada viral olan bu gollerin ardından açıklama yapan savunma oyuncusu Musah, önceden ayarlanmış bahis şikesinin planlarını bozmak için böyle bir şey yaptığı itiraf etti.

‘ŞİKEYİ BOZDUĞUM İÇİN TEBRİK EDİLDİM’

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hashmin Musah, “Maçtan sonra teknik ekip, şikeyi bozduğum için beni övdü. Antrenörüme beni oyuna sokarsa bahsi bozacağıma dair söz verdim. Ve maçtan sonra bütün takım beni tebrik etti” ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kaldığımız otelde takımımızın 5-1 kaybedeceğine dair bahis yapıldığını duydum. Bu bahsi bozmaya karar verdim çünkü buna tahammülüm yok.”

ASHANTI GOLD’DAN ŞİKE İDDİALARINA YANIT

Ganalı spor gazetecisi Saddick Adams, Twitter’dan gollerin videosunu paylaşırken, “Futbol tarihinde kendi kalesine atılan en çılgın goller. Ashanti 7-0 Allies” paylaşımını yaparken Ashanti Gold kulübünden açıklama geldi.

The craziest own goals ever in the history of football. Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

İddaların bir parçası olmadıklarını söyleyen Ashanti Gold kulübü, bahis şikesi iddialarını öne süren kişilere karşı yasal işleme başvuracaklarını açıkladı: “Biz her türlü kötülükten uzak durmak istiyoruz. Ashanti Gold, maçın tamamında rekabetçi bir şekilde oynadı ve oyuncularımız sıkı bir ekip çalışmasıyla 5 harika gol attı. Rakip oyuncunun neden kendi kalesine iki gol attığı hakkında fikrimiz yok. Bu nedenle şike iddialarını kesinlikle reddediyoruz ve kulübü haksız yere suçlayan tüm kişi ve kuruluşları bundan vazgeçirmeye çağırıyoruz. Çünkü bu konuda yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz.”

FEDERASYON INTERPOL’Ü DEVREYE SOKTU

Bu arada, Gana Futbol Federasyonu konuyu daha fazla araştıracaklarını ve her iki kulüple de görüşerek soruşturmaya yardımcı olacak bilgileri talep edeceklerini açıkladı. İnternet sitesinden yapılan duyuruda, “Federasyon, maçın cezai soruşturması için Gana Polis Teşkilatı Suç Araştırma Departmanına ve Interpol’ün Gana’daki şubesine maç hakkında şikayette bulunacak” denildi.