Gecenin kahramanı Larin’den Beşiktaş ve İstanbul sözleri

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta takımını gollerini atan Clye Larin, mücadeleyi değerlendirdi.

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Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yenen derbi zaferi sonrasında 3. sıraya yükselen Beşiktaş’ta maçın kahramanı Larin, maçtan sonra konuştu.

Beşiktaş’ın golcü Kanadalı oyuncusunun sözleri şöyle;

“BEŞİKTAŞ’I VE İSTANBUL’U SEVİYORUM”

“Önemli bir derbi maçıydı. Birlikte savaştık. Gol attığım için çok mutluyum. Geçen sene de böyleydik ve şampiyon olduk, zaten böyle şampiyon olunur.”

“Beşiktaş’ı ve İstanbul’u seviyorum. Bu sezona odaklanmış durumdayım, sezon sonuna kadar da bu odağım devam edecek.”