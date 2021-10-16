Giresunspor 10 kişi kalan Rize’ye karşı evinde ilk galibiyetini aldı
Süper Lig’in 9’uncu haftasında GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ererken yeşil-beyazlılar evindeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan maçta GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Giresunspor'da Zeki'nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate’ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada gelişen Giresunspor atağında Tyler Boyd’un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda Boyd’u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
33. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre’nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Traore, ceza yayından sert bir şut çekti, top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
62. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içine ortaladı ancak rakibe çarpan top yine Diabate’nin önünde kaldı. Diabate son çizgiden sert bir orta yaparken, Selim Ay’a çarpan top filelere gitti. 1-0
79. dakikada Sergio, De Jesus'tan kaptığı topla hızla rakip kaleye yöneldi. Bu futbolcunun ceza sahası yayı önünden çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.
90+4. dakikada Okan’ın uzun degajı sonrasında Champness, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına girip önce kaleciyi sonra da Selim Ay’ı çalımladı ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Candaş Elbil xx, Hakan Karabalcık xx, Burak Pakkan
Giresunspor: Okan xxx, Diarra xxx, Zeki xxx, Sergio xxx (Champness dk. 82 xx), Traore xxx (Sankhare dk. 67 xx), Umut xx (Balde dk. 82 ?), Diabate xxx, Flavio xx, Perez xx, Emre xx (Aziz Behich dk. 67 xx), Suleymanov xx (Pelupessy dk. 74 x)
Yedekler: Onurcan, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen x, Selim x, Dokovic xx (De Jesus dk. 70 x) Boyd ?, Boldrin x, Dabo x (Alper dk. 82 ?) Umar xx (Eren dk. 82 ?), Sabo x (Deniz dk. 70 x), Yala x, Cemali x
Yedekler: Tarık, Zafer, Remy, Monzango, Seyfettin, Alberk
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Selim Ay (dk. 62 k.k.), Champness (dk. 90+4) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Hamidou Traore, Mamadou Diarra, Younousse Sankhare (Giresunspor)