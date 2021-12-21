Hamit Altıntop’dan Kenan Koçak ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak hakkında Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'tan açıklama geldi.

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Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe’de uzun süredir teknik direktörlük koltuğuna Kenan Koçak’ın getirileceği konuşuluyor. Beşiktaş derbisini, yardımcılığını yaptığı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile birlikte izleyen Kenan Koçak’ın Başkan Aziz Yıldırım ile samimi görüntüleri dedikoduları daha da arttırdı.

Konu hakkında bir radyo programına bağlanan ve açıklamalarda bulunan Milli Takımlardan Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop, sert ifadeler kullandı. “Kenan Koçak’ı Fenerbahçe’ye verme niyetimiz yok” diyen Hamit Altıntop şu sözleri sarf etti:

“KONU KAPANSIN LÜTFEN”

“Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor. Kenan hoca ile uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Kenan Koçak’ı Fenerbahçe’ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen.”

KENAN KOÇAK: “ALİ KOÇ’UN YANIMA GELMESİ…”

Öte yandan Adana Demirspor-Galatasaray maçı için Adana’ya giden A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, bir muhabirin konuyla ilgili sorusu üzerine “Ali Koç’un Fenerbahçe maçında hem hocamız Kuntz hem de benim yanıma gelmesi gayet normal, bizim Milli Takımlar için bir hedefimiz var ona konsantreyiz. Şimdi de Adana Demirspor – Galatasaray maçı için Adana'ya gidiyorum” yanıtını verdi.