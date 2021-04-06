Hatayspor deplasmanda Karagümrük’e diş geçiremedi

Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi 70’inci dakikada Sobiech’in attığı golle öne geçti. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray’ı mağlup eden Hatayspor kalesinde gördüğü tek golle Karagümrük’e mağlup oldu. Fatih Karagümrük hanesine 3 puanı yazdırırken, Hatayspor’un deplasmandaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Karagümrük 48 puanla 7’inci sıraya yükselirken 1 puan üzerindeki Hatayspor 6’ıncı sırada 49 puanla kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Katranis’in sol kanattan açtığı ortayı Roco kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diouf’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Ndao’nun ortasını kale sahası içinde Mevlüt Erdinç tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.

32. dakikada Hatayspor sağ çaprazda, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Katranis’in direkt kaleye çektiği şut, Viviano’nun kucağında kaldı.

45. dakikada Castro’nun ara pasında sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Ndao, yerden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Bertolacci’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64’üncü Aabid’in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Diouf’un ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

67’nci dakikada Jimmy Durmaz’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao’nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’in müdahalesiyle kornere gitti.

70’inci dakikada Karagümrük golü buldu. Hedenstad’ın sağ kanattan altı pas üzerine çıkardığı topa hareketlenen Sobiech’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

72’nci dakikada Biglia’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sobiech’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

75’inci dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boupendza’nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kurtardı.

83’üncü dakikada Traore’nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunu kaleci Viviano kurtardı.