Hollanda’ya galibiyeti Wout Weghorst getirdi! 90+4’te müthiş kafa golü…

Uluslar Ligi'nde Galler-Hollanda maçının son anlarında heyecan fırtınası yaşandı. 90+2'de Rhys Norrington Davies maça denge getirdi. 90+4'te ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wout Weghorst sahneye çıktı ve Hollanda'ya 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

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UEFA Uluslar A Ligi Grup 4’te Hollanda, Galler deplasmanına konuk oldu.

Grubun ikinci haftasındaki maçtan Hollanda, 2-1 galip ayrıldı. Hollanda’ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Teun Koopmeiners ve 90+4. dakikada Wout Weghorst getirdi. Galler’in tek golü ise 90+2. dakikada Rhys Norrington-Davies’ten geldi.

HOLLANDA 6 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla Hollanda 4-1 kazandığı Belçika maçının ardından Galler’i de 2-1 devirerek 6 puanla zirveye yerleşti. Galler ise puansız son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Belçika, Polonya’yı 6-1 yendi ve 3 puanı aldı.

Bir sonraki hafta Hollanda, Polonya’yı ağırlayacak. Galler ise kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak.

ULUSLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI:

UEFA Uluslar Ligi’nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı. UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı. A Ligi 4. Grup’ta evinde Belçika, Polonya’yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler’i 2-1 mağlup etti.

B Ligi 1. Grup’ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda’yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan’ı 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle: