İsmet Taşdemir’den hakem eleştirisi ‘Fenerbahçe’nin attığı golü gördükten sonra…’

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, hakem kararlarından şikayet etti.

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Spor Toto 1’inci Lig’de oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem kararlarına değinen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hakemin maçın önüne geçtiğini söyledi.

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında Fenerbahçe’nin attığı golü gördükten sonra kendi gollerinin iptal edilmesini anlayamadıklarını vurgulayan İsmet Taşdemir, “Hata yapılacaktır, bizler de oyuncularımız da hata yapıyoruz. Art niyet sezdiğimiz zaman orada sıkıntı yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta mağlup olduk, uzun süredir mağlup olmuyorduk. Yeni transferlerimizin oyun anlamında daha zamanları var. Uzun süredir futbol oynamayan arkadaşlarımız var. 3-4 hafta sonra tam adapte olduklarında takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Geçen hafta Celal cezalıydı, Erdem sakattı. Erdem’in sakatlığı devam ediyor. Maçta olup olmayacağı net değil, Celal aramıza döndü. Adanaspor maçı zor bir maç olacak. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor” dedi.

“YAZIK OLMUŞ DİYEBİLİRİM”

Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yaptıkları hataları analiz ettiklerini ifade eden İsmet Taşdemir, “Bu maç 2’ncilik için savaşımızın devam edeceği bir maçtı. Bu durum oyuncu kardeşlerimizi kazanma zorunluluğuna itti. Biz öyle bir takım değiliz, bizim farklı bir oyun kültürümüz var. Ondan parça parça uzaklaştık ve yenemedik. Maçın önüne hakem geçti. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep hoca hakem hatalarından dolayı isyan etti. İnşallah bizi bu noktaya getirmezler. Biz maçtan sonra nerede hata yaptık diye analiz ediyoruz ve sezon başından beri buna odaklanıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız, pozisyonları tek tek incelediğimizde yazık olmuş diyebilirim” diye konuştu.