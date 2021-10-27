İspanya 2. Ligi’nde hakem skandalı! Olmayan cümleyi ekledi

İspanya 2. Ligi'nde Leganes ile Tenerife arasında oynanan karşılaşmaya yaşanan hakem skandalı damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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İspanya 2. Ligi’nin 12. haftasında Leganes, sahasında Tenerife’yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Tenerife 2-1 kazanırken, skordan çok orta hakemin maç sonrası yazdığı rapor konuşuldu.

Tenerife’nin 2-1 önde girdiği maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon, akılalmaz bir kararın alınmasına neden oldu. Maçta 90+7. dakikada oynanırken tüm hatlarıyla beraberlik için saldıran Leganes, taç atışı kazandı. Ruben Pardo, oyunu hemen başlatmak isterken, Alex Munoz rakibinin önüne geçerek atışı engellemeye çalıştı.

Ruben Pardo’ya iyice yaklaşıp, ellerini de havaya kaldıran Alex Munoz, tacın kullanılmasına engel oldu. Bu durum sinirlenen Ruben Pardo, atışı kullanmaya çalışırken top rakibini yüzüne geldi. Alex Munoz oyunu geciktirdiği için hakem Oliver de la Fuente Ramos tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

NE OLDUYSA BUNDAN SONRA OLDU

Ancak maçın VAR hakemi Perez Pallas, orta hakemi uyararak pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Bunun üzerine olayı tekrar izleyen Oliver de la Fuente Ramos, tekrar taç atışı kullanmaya hazırlanan Ruben Pardo’ya kırmızı kart gösterdi.

Hakem raporunda, Ruben Pardo’ya oyun durmuşken topu rakibinin suratına attığı için kırmızı kart gösterdiğini yazdı. Ancak görüntüler, Alex Munoz’un taç atışı kullanmaya hazırlanan Ruben Pardo’yu engellemeye çalışırken rakibine gereğinden fazla yaklaştığı ve topun da bu nedenle yüzüne geldiğini ortaya koydu. Topun şiddetinin de Alex Munoz’un yerde kıvrandığı kadar sert olmadığı görüldü.

OLMAYAN CÜMLE EKLENDİ

Kırmızı kartı hak etmediğini düşünen Ruben Pardo, karara oldukça sinirlendi. Önce topa yumruk atan 29 yaşındaki futbolcu, hakeme de hararetli bir şekilde bir şeyler söyledi. Leganes teknik heyeti, Ruben Pardo’yu sakinleştirerek, oyun alanının dışına götürdü. Hakem raporunda, Ruben Pardo’nun kendisine “Utanmalısın! Cehenneme git!” dediğini yazdı.

Ancak görüntüler, Ruben Pardo’nun “Utanmalısın” dedikten sonra başka bir cümle kurmadığını gösterdi. Hakemin raporuna “Cehenneme git!” şeklindeki bir cümleyi eklemesi, skandal olarak nitelendirildi. Ruben Pardo ise, kesinlikle böyle bir cümle kurmadığını söyledi.

TAKIM ARKADAŞLARI DA DESTEK ÇIKTI

Ruben Pardo’nun takım arkadaşları da futbolcunun böyle bir cümle kurmadığını, hakemin bunu uydurduğunu söyledi. Leganes yönetimi, futbolcunun çok daha fazla ceza almasını sağlayacak bu eklenen cümlenin olmadığı yönünde federasyona itirazda bulundu. Hatta Ruben Pardo’nun hareketinin de kırmızı kart görmeyi gerektirmediği de itiraza eklendi.

Leganes’in 90+8. dakikada 10 kişi kalmasa bile skoru değiştirecek zamanı olmadığı düşünülse de, Ruben Pardo’nun alacağı uzun süreli bir ceza, düşme hattından kurtulmaya çalışan takımı oldukça etkileyecek gibi görünüyor.

Leganes’te, 8 futbolcu sakatlıkları nedeniyle en az bir hafta oynayamayacak. Ruben Pardo’nun da alacağı cezanın süresi, takımı doğrudan etkileyecek.