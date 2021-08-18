Joao Figueiredo Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Figueiredo'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Wasl takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Figueiredo’yu kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Brezilyalı forvet oyuncusu Joao Figueiredo ile satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Joao Figueiredo, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Joao Figueiredo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Joao Figueiredo kimdir?

27 Mayıs 1996 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Joao Figueiredo, futbola Atletico Mineiro kulübünün altyapısında başladı. 2018 yılında Litvanya ligi takımlarından Zalgiris'e transfer olan forvet oyuncusu, daha sonra ise sırasıyla Girit ve Al Wasl formalarını giydi. Güçlü fiziği ve bitiriciliği dikkat çeken Brezilyalı forvet, kariyerinde 111 resmi karşılaşmaya çıkarken 39 kez de gol sevinci yaşadı. Joao Figueiredo, geçtiğimiz sezon Al Wasl formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.