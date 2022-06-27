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Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe tesisleri yenilendi

Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus isteği doğrultusunda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

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Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe tesisleri yenilendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un talimatıyla tesislerin yeniden dizaynı devam ediyor.

Dünyaca ünlü teknik adamın isteği üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihinden itibaren kazanılan 28 şampiyonluğun görselleri oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridor duvarlarına kaplandı.

Sarı lacivertli futbolcuların kazanan takımda oldukları bilincinin arttırılmasını amaçlayan çalışma sonrası Samandıra Tesisleri’nde motivasyon unsurları en üst seviyeye çıktı.

Yeni sezona “sahne bizim” sloganı ile hazırlanan sarı lacivertli oyuncuların yapılan çalışmaları beğendiği kaydedildi.

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