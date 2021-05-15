Jose Mourinho istediği ilk ismi yönetime bildirdi

Başarısız geçen Tottenham macerasının ardından görevine son verilen ve gelecek sezon için Roma ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, transfer için istediği ilk ismi belirledi. Çalıştırdığı takımlara transferde harcattığı rakamlarla dikkat çeken Jose Mourinho, Roma’da da benzer bir durumu yaşatacağının sinyalini verdi.

Henüz göreve başlamadan istediği ismi yönetime belirten Jose Mourinho, Premier Lig’de Wolverhampton Wanderers forması giyen vatandaşı Rui Patricio’nun alınmasını istedi. La Repubblica’da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı ile Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Portekizli kalecinin transferi için girişimlere başladı.

Wolverhampton Wanderers ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 33 yaşındaki kalecinin de Roma’da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Rui Patricio’nun piyasa değeri 10 milyon Euro…

TRANSFER HARCAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Jose Mourinho, daha önce çalıştırdığı takımlarda transferlere harcadığı paralarla dikkat çekiyor. Son çalıştırdığı takım olan Tottenham’a transfer için 145 milyon Euro harcatan 58 yaşındaki çalıştırıcı, Porto dışında önceki takımlarına çok daha da yüksek bedeller harcattı.

İşte Jose Mourinho’nun çalıştırdığı takımlara harcattığı transfer rakamları:

Manchester United (01.07.2016 – 18.12.2018): 466 milyon Euro

Chelsea (01.07.2013 – 17.12.2015): 360 milyon Euro

Real Madrid (01.07.2010 – 30.06.2013): 186.5 milyon Euro

Inter (01.07.2008 – 30.06.2010): 163.5 milyon Euro

Chelsea (01.07.2004 – 20.09.2007): 371 milyon Euro