Kadıköy’de Fenerbahçe-Trabzonspor kapışması

3’te 3 yapan Fenerbahçe ile son beş maçını kazanan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Formda iki ezeli rakipten galip gelen prestijden çok daha fazlasını kazanacak.

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Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında ikincilik peşindeki Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etmek için artık geri sayıma geçen Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertliler son üç maçını kazandı. Bordo-mavililer ise beş maçlık galibiyet serisinin yanı sıra 11 haftadır yenilgi yüzü görmüyor. Süper Lig'deki Covid önlemlerinin yumuşatılmasıyla Kadıköy'de tribünlerin bu sezon ilk kez dolması bekleniyor.

İKİ TAKIMDA DÖRDER EKSİK

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan dört isimden yoksun olacak: Novak, Gustavo, Ferdi ve Valencia… Trabzonspor'da ise Hugo, Dorukhan, İsmail ve Hamsik oynayamayacak. Sarı-lacivertlilerde yaklaşık 1.5 ay sonra kadroya girecek Mesut Özil'in yedek soyunması bekleniyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, orta alanı Crespo-Zajc-Mert Hakan ile sağlama almayı planlıyor. Bordo-mavililerde Hugo'nun yerine genç stoper Ahmetcan forma giyecek.

25 YILLIK GELENEK

Fenerbahçe, son yıllarda iki ezeli rakibine karşı evi Kadıköy'de yenilgiler yaşadı, elinde sadece Trabzonspor'a karşı koruduğu Süper Lig üstünlüğü kaldı. Sarı-lacivertliler, evinde bordo-mavililere en son 1997'debir lig maçı kaybetti. 24 maçlık seride Fenerbahçe 13 galibiyet-11 beraberlik yaşadı; Trabzonspor, Kadıköy'de Türkiye Kupası galibiyeti görse de ligde eli boş kaldı.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Saat: 19.00

Stat: Ülker

Hakem: Zorbay Küçük