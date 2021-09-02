Kanarya muradına erdi! 30 yaş üstü 5 futbolcuyla yollar ayrıldı…

Fenerbahçe'de Cisse (36), Gökhan (36), Harun (32), Perotti (33) ile Zanka (31) gitti ve kadro gençleşti. Caner Erkin (33) ve Dirar’ın da (35) gönderilmesi an meselesi.

İrfan YİRMİBEŞ

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AVRUPA'DAKİ transfer döneminin son saatlerine kadar hareketli dakikalar geçiren Fenerbahçe, muradına erdi. Kadroda düşünülmeyen Zanka, Perotti, Samatta ve

Lemos son günde giderken yabancı yükünden kurtulan sarı-lacivertliler, kadronun yaş ortalamasını da düşürdü. Fener, bu sezon Cisse (36), Gökhan Gönül (36), Harun

Tekin (32), Diego Perotti (33), Zanka (31) ile yollarını ayırdı, Caner Erkin (33) ve Dirar (35) ile de önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler böylece geçen sezonun kadrosunda 30 yaş üstü 7 futbolcuyla yollarını ayırmış olacak.

MEVCUT YABANCI SAYISI 11

KANARYA'DA Caulker'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Mevcut kadroda Kim Min Jae, Tisserand, Szalai, Gustavo, Pelkas, Sosa, Samuel, Valencia, Zajc, Novak ve Diego Rossi yer alıyor. Sol beke ve forvete de yabancı transferi yapılması düşünülüyor. Kanarya'da şu anki yabancı sayısının 11 olması yönetimin elini güçlendirdi.

JOELINTON GELİYOR

FENERBAHÇE, İngiltere'de Newcastle United'ın kadroda yer vermeyi düşünmediği Joelinton için harekete geçti. Başkan Ali Koç'un özel uçağını Londra'ya gönderdiği ve Brezilyalı forveti İstanbul'a getireceği iddia edildi. Bugün UEFA'ya futbolcu listesinin verileceği son gün. Sarı-lacivertli yönetim, son ana kadar Joelinton'u kiralık kadrosuna katıp listeye yazdırmak için yoğun çaba sarf ediyor.