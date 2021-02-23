Kayserispor’da Dan Petrescu ile yollar ayrıldı

10 Ocak’ta Kayserispor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu’nun hikayesi kısa sürdü.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik direktörün ailevi sorunları nedeniyle karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

İşte Kayserispor’un açıklaması: “Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Kayserispor macerası 44 gün süren Petrescu, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

Puan tablosunda 25 puanla 16. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkartamadı.

Teşekkürler Dan Petrescu Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/hH1BA8uY7S — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 23, 2021