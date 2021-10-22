Kerem Aktürkoğlu attığı golü anlattı

Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova deplasmanında galibiyete taşıyan golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, oyuna girmeden önce Fatih Terim'in kendisine verdiği direktifi açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında 1-0 galip gelerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada temsilcimizin tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Golü anlatması istenen Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle hem benim için hem bütün Galatasaraylılar ve bütün Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Ülkemizi temsil ediyoruz sonuçta… Oyuna girmeden önce hocam savunmadaki geniş alanları kullanabileceğimi söylemişti. Ben de bunu yapmaya çalıştım. İlk pozisyonda kaleci kurtardı. İkinci yakaladığım pozisyonda golü kaydettim. Umarım İstanbul’da oynanacak Lokomotiv Moskova maçında da gollerime devam ederim.”