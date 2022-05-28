Kocaelispor’da Babacar Gueye’nin sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor’da Senegalli forvet Babacar Gueye’nin sözleşmesi feshedildi.

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TFF 2. Lig'e düşmesinin ardından yabancı oyuncularıyla bir bir yolunu ayırmaya başlayan Kocaelispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Devre arası takıma katılan Senegalli forvet Babacar Gueye'nin sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Babacar Gueye’nin 31.05.2023 tarihinde sona erecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gueye, yarım sezonluk Kocaelispor kariyerinde çıktığı 12 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.