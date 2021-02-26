Konyaspor-Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takımın da gol pozisyonlarını değerlendiremediği mücadelede 0-0 berabere sona erdi.

Konyaspor’un böylece ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Gaziantep FK’nin ise ligde üç puan hasreti üç maça çıktı.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor’un puanı 31’e, Gaziantep FK’nin puanı ise 40’a yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Daci dk. 83), Rahmanovic (Miya dk. 46), Milosevic (Amir dk. 66), Cikalleshi

Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Kravets, Barış, Eduok,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda (Ertuğrul dk 74), Djilobodji, Toşca, Morais (Güray dk. 74), Maxim (Enver Cenk dk. 79), Vetrih, Sousa, Mirallas (Bilal dk. 79), Dicko (Kenan dk. 84)

Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Oğuz, Rashid, Furkan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kartlar: Rahmanovic, Diomande (Konyaspor), Miranda, Dicko (Gaziantep FK)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Konyaspor 0-0 Gaziantep FK