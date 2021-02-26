Konyaspor-Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takımın da gol pozisyonlarını değerlendiremediği mücadelede 0-0 berabere sona erdi.
Konyaspor’un böylece ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Gaziantep FK’nin ise ligde üç puan hasreti üç maça çıktı.
Bu beraberliğin ardından Konyaspor’un puanı 31’e, Gaziantep FK’nin puanı ise 40’a yükseldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Daci dk. 83), Rahmanovic (Miya dk. 46), Milosevic (Amir dk. 66), Cikalleshi
Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Kravets, Barış, Eduok,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda (Ertuğrul dk 74), Djilobodji, Toşca, Morais (Güray dk. 74), Maxim (Enver Cenk dk. 79), Vetrih, Sousa, Mirallas (Bilal dk. 79), Dicko (Kenan dk. 84)
Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Oğuz, Rashid, Furkan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Sarı kartlar: Rahmanovic, Diomande (Konyaspor), Miranda, Dicko (Gaziantep FK)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Konyaspor 0-0 Gaziantep FK
- 4′ Olkowski'nin sağdan uzun kullandığı taç atışında ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştıramadı. Vetrih'in sektirdiği topu Dicko kafayla ağlara yolladı ancak hakem Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
- 18′ Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Maxim sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Eray topu ayağıyla çıkardı.
- 31′ Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Jevtovic vurdu ancak top kaleci Günay'ın ellerinde kaldı.
- 36′ Savunma arkasına atılan ara pasla topla buluşan Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
- 41′ Ara pasla ceza alanına giren Dicko şutunu çekti ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
- 45+5′ Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Morais’in ortasına Diomande ters bir vuruş yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.
- 52′ Kaleci Günay'ın hatalı degajında rakip sahanın ortalarında topla buluşan Jevtovic bekletmeden şutunu çekti, top az farkla dışarıya gitti.
- 58′ Sol çaprazda ceza sahası önünde topla buluşan Mirallas şutunu çekti, top direkten oyun alanına döndü.
- 64′ Sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski'nin yaptığı orta savunmadan sekti. Djilobodji kaleci Eray'ın üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem pozisyonu faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.
- 90+5′ Cikalleshi uzaktan kaleyi düşündü, top auta gitti.