Lazio kalecisi Strakosha’ya İtalya’da büyük tepki

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir hata ile ağlarını bulan Arnavut kaleci Thomas Strakosha İtalya'da yerden yere vuruldu. Galatasaray'ın öne geçtiği o pozisyonun fotoğrafları ve videoları manşetlere oturdu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio’yu konuk eden Galatasaray, kaleci Thomas Strakosha’nın büyük hatası neticesinde gelen golle galibiyete ulaşırken, Arnavutluk file bekçisi yaptığı skandal hata sonrası İtalya’da manşetlere çıktı.

Kendisine doğru havalanan topu kolayca dışarı atabilecekken filelere gönderen Arnavut kalecinin yaptığı hata İtalya’da büyük gündem oldu. Lazio’ya mağlubiyeti getirenin bu bireysel hata olduğunu vurgulayan İtalyanlar’da gazeteler şu ifadelerle çıktı;

LAZIO SIAMO NOI: ‘3 puanı hediye ettiler'

“İstanbul Lazio'ya yaramadı. Türklere üç puan mavi-beyazlılar tarafından hediye edildi. Strakosha'nın yaptığı büyük hatanın bedelini ödediler. Lazio adına dün gecenin tek olumlu gelişmesi Lokomotiv ile Marsilya'nın berabere kalması oldu”

CALCIO ATALANTA: ‘Lazio, İstanbul'da harakiri yaptı'

“Kendi kalesine gol, Terim'in evinde Lazio'ya mağlubiyeti getirdi. Lazio, İstanbul'da harakiri yaptı”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ‘Kabus gibi Strakosha’

“Sarri'nin ilk 11 tercihleri tatmin edici değildi. Savunmadan belki sadece Acerbi'yi dışarıda tutmak gerekir. Strakosha kabus gibiydi. Yaptığı inanılmaz hatayla Avrupa Ligi Lazio için kötü başladı”

LAZIONEWS24: ‘Korku filminden beter'

“Lazio kendisine güvenip forma verdi ancak Arnavut kaleci büyük bir hata yaptı. Açıklaması olmayan, beklenmedik ve akıl almaz bu hata Galatasaray'ın öne geçmesini sağladı. Korku filminden beterdi”

TUTTOMERCATO: ‘Lazio'nun grupta işleri zorlaştı'

“Lazio İstanbul'da Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi aldı. Strakosha'nın yeniden Lazio kalesine geçme fırsatı bulmuşken, inanılmaz bir hata yaptı. Başkent ekibinin bu grupta işleri zorlaştı”

GAZZETTA DEL SUD: ‘Game over' oldu

“Strakosha inanılmaz acemilikte bir kendi kalesine gol attı ve Terim'in Galatasaray'ına üç puanı verdi. Strakosha'nın yaptığı hataya kadar oyunun hakimi Galatasaray'dı. Kolayca dışarı atabileceği topu filelere gönderdiği basit hatasıyla ‘Game over' oldu”

CORRIERE DELLA SERA: ‘İyi bir görüntü vermediler'

“Lazio Galatasaray karşısında az gol pozisyonu bulabildiği maçı kalecisinin hatasıyla kaybetti. Strakosha'nın büyük hatası yenilgiyi getirdi ama karşılaşmanın geri kalanında da Lazio iyi bir görüntü vermedi”

RAI: ‘Lazio, İstanbul'da nakavt oldu'

“Türklere galibiyeti kaleci Strakosha'nın büyük hatası getirdi. Fatih Terim'in Galatasaray'ı kazandı. Lazio, İstanbul'da nakavt oldu, gruba kötü başladı”