Lille kazandı, Burak Yılmaz şov yaptı!

Fransa Ligue 1'de Reims ile karşılaşan Lille, sahasında oynadığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanırken Burak Yılmaz yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

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Fransa Ligue 1 7. hafta mücadelesinde Reims’i 2-1 mağlup eden Lille, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Son şampiyon Lille’in forveti Burak Yılmaz, ilk 11’de başladığı maçta galibiyetin kilit ismi olmayı başardı.

Milli futbolcu Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın ilk 11’de başladığı maçta Yusuf Yazıcı 75. dakikada dahil olurken, ev sahibi Lille’in gollerini 31’de Jonathan David, 43’te Benjamin Andre kaydetti. İlk yarıyı, asistlerini Burak Yılmaz’ın yaptığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Lille, 74. dakikada Alexis Filips’in penaltı golüne rağmen Reims karşısında mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

Lille bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8’e yükseltti. Reims ise 7 puanda kaldı. Lille ligde bir sonraki maçında Strasbourg’a konuk olacak. Reims ise, evinde Nantes ile karşı karşıya gelecek.

STEFAN KUNTZ MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Lille-Reims mücadelesini statta izledi. Lille’de mücadele eden milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’i izlemeye gelen Alman çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma, “Lille’in Reims’i 2-1 yendiği maçta milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı” notunu düştü.