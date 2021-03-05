Liverpool efsanesi Owen’den şok sözler: ‘Mane, Salah’ı sabote ediyor’

Liverpool efsanesi Michael Owen, Senegalli futbolcu Sadio Mane’nin bilerek penaltı yaptırmaktan kaçındığını ve takım arkadaşı Mohamed Salah’ı sabote ettiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz gece Chelsea’ye 1-0 yenilerek şampiyonluk iddiasından tamamen uzaklaşan ve Anfield Road’da üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Liverpool’da işler rayından çıkmış durumda. Liverpool efsanesi Owen, takımın en skorer iki ismi Mane ve Salah arasındaki çekişmeyle ilgili gündem sarsan bir açıklama yaptı.

Altın Ayakkabı ödüllü Owen, maçın 9. dakikasında Sadio Mane ve Chelsea savunmacısı Andreas Christensen arasındaki pozisyona değindi. Salah’ın ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Senegalli forvet, Christensen’in dengesiz müdahalesine rağmen yere düşmek yerine pozisyonu sürdürmeyi devam etti ancak, açısını kaybettiği için pozisyon golle sonuçlanmadı.

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“Aynısını geçen hafta da yaptı”

Mane’nin bilerek penaltı almadığını söyleyen Owen, olay yaratan şu yorumu yaptı:

“Harika bir kontroldü ve bir şans yaratabileceğini düşündü. Ama geçen hafta da benzer bir hareket yaptı. Merak ediyorum ve kafamın içinde biraz sinsi düşünceler olabilir. Mo Salah bu takımın penaltıcısı ve eğer Mane yere düşerse gol şansını ona kaptırabileceğini düşünmüş olabilir. Bu

oyuncular birkaç sezondur Altın Ayakkabı için yarışıyor. Vahşi bir teori olabilir. Ancak Mane ve Salah’ın rekabetçi doğasını düşününce…”

“Biraz bencillik ve hoşnutsuz davranışlar görüyoruz. Oyundan alındığında Salah kafasını salladı. Mane’nin penaltı fırsatlarını değerlendirmediğini gördüğümde bu konuda böyle düşünmemi sağladı.”

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Menajerinden olay paylaşım

Ligdeki son 5 maçından dördünü kaybeden ve 7. sıraya gerileyen Liverpool, maç eksiği olan Tottenham ve Aston Villa’nın maçlarını kazanması halinde 9. sıraya kadar düşebilir.

Öte yandan Salah’ın menajeri, Mısırlı futbolcunun oyundan alınmasınına ardından sadece nokta işareti koyduğu bir paylaşım yapınca tartışmaları da beraberinde getirdi.