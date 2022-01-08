Maça saatler kala Gaziantep FK’da 5 corona

Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde 5 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan TFF de, A klasman bir hakemin testinin pozitif olduğunu duyurdu.

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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bugünkü Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yapılan corona virüsü testleri ile ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu. Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımıza bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ile ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/ntLan5WAL2 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 8, 2022

TFF’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, “Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.