Marsilya-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi (Canlı Yayın)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk oluyor. Marsilya-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları Sözcü'de!

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşı karşıya geliyor. E Grubu’nun ikinci haftasında oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak olan Marsilya-Galatasaray maçını, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Gruptaki ilk maçında Lazio’yu 1-0 yenen Galatasaray 3 puana sahip. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya ise deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Galatasaray maçı Velodrome Stadı'nda saat 22.00’de başlayacak. Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski’nin yöneteceği mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Galatasaray’da sakatlığı devam eden takımın kaptanlarından Arda Turan, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Fatih Öztürk ve Gustavo Assunçao da görev alamayacak.