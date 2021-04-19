Mesut Özil ile Lukas Podolski’den Avrupa Süper Ligi için tepki dolu açıklamalar

Dünyada futbol kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi olan Avrupa Süper Ligi için daha önce katılan 12 takımda forma giymiş futbolculardan tepki dolu açıklamalar geldi. Mesut Özil, Lukas Podolski ve Ander Herrera açıklama yapan ilk faal futbolcular oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, taraftarlar için anlaşılması zor bir karar olduğunu belirttiği ‘Avrupa Süper Ligi' hakkında şunları söyledi:

“Çocuklar, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın hayaliyle büyürler, herhangi bir Avrupa Süper Ligi’ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar.”

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“EN GÜZEL OYUNU ÇALMASINA İNANMIYORUM”

PSG’de forma giyen İspanyol futbolcu Ander Herrera da, Avrupa futbolunu derinden sarsan Süper Lig için eleştiri getirerek, “Takımımın en iyilerle oynama hayaliyle futbola aşık oldum. Eğer Süper Lig yürürlüğe girerse bu hayaller son bulacak. Bu yüzden buna sessiz kalamam. Gelişmiş Şampiyonlar Ligi’ne inanıyor ama zenginlerin, insanların yarattığı en güzel oyunu çalmasına inanmıyorum” diye konuştu.

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal, Inter ve Galatasaray formaları giyen Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Antalyasporlu Lukas Podolski, alınan karar karşı savaşılması gerektiğini belirterek, “Avrupa Süper Ligi, futbol inancıma bir hakaret. Futbol; mutluluk, özgürlük, tutku, taraftarlıktır. Ve futbol herkes içindir. Bu proje mide bulandırıcı ve adaletsiz. Önceki kulüplerimi burada görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Önemli olan buna karşı savaşmak” ifadelerini kullandı.