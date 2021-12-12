Önder Karaveli: Hayatımın sonuna kadar saklayacağım

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Önder Karaveli 4-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Önder Karaveli, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyen Önder Karaveli “Çok iyi hissediyorum. Bu stadyumda Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, çok şampiyonluklara, 100. yıl şampiyonluğuna şahit oldum. Bugün benim en mutlu olduğum gündü” dedi.

‘THIAM İLE OLAN GEÇİŞ OYUNLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİK’

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli “Oyunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Oyunun hakimiydik. Birçok şey istediğimiz gibiydi. Topa sahip olup gole ulaşmak istiyorum. Biraz daha topu öne geçirmekte zorlandık. Bazı pozisyonları bulduk ama gole çeviremedik. Rakiple ilgili analizde Thiam ile olan geçiş oyunlarına dikkat çekmiştik. Biraz dikkatsizlik, kazanma arzusuyla kalabalık hücum etme nedeniyle buradan goller yedik. Bugün bu sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra gollerle skoru değiştirdiler. Mücadeleden, kazanma isteğinden vazgeçmediler. Onları geri döndüren Beşiktaş taraftarının büyük itici gücüydü” ifadelerini kullandı.

‘HARİKA BİR HEDİYE VERDİLER’

Beşiktaş’a ait olduğunu söyleyen Önder Karaveli “Ben Beşiktaş’ın bir parçasıyım. Bugün sahada teknik sorumluydum. Ancak, önümüzdeki maçlarda bir gün tribüne geri dönüp tezahüratlar yaparım. Ben doğduğum semtin takımıyla sahada olmak çok güzel bir duygu. Ailem de buradaydı. Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş’ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Harika bir hediye verdiler. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım en güzel fotoğraf olacak” dedi.