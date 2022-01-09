Rize Beşiktaş maçının son dakikalarında ortalık karıştı! 2 kırmızı kart çıktı…

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın son anlarında Gökhan Gönül ve Montero birbirine girdi. 2 kırmızı kartın çıktığı arbede de Josef de Souza da takım arkadaşı Montero'ya tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının bitimine kısa bir süre kala sahadaki futbolcular yaşanan gerginliğin ardından birbirine girdi ve ortalık karıştı.

2-2 devam eden mücadelenin 85. dakikasında Çaykur Rizespor kaptanı eski Beşiktaşlı Gökhan Gönül, Umut Meraş’la girdiği ikili mücadelenin ardından çıkan faul kararına sinirlendi. Pozisyonda Umut Meraş yerde kalırken hakem Alper Ulusoy ikinci sarı kartını çıkararak Gökhan Gönül’ü kırmızı kartla oyundan attı. Kararın ardından topu yerden alan Gökhan Gönül sinirlenerek havaya vurdu.

GÖKHAN GÖNÜL VE MONTERO ATILDI

Bu sırada topu almak için gelen Montero, Gökhan’ı itince ikili burun buruna geldi ve sinirler gerildi. Diğer futbolcuların da araya girmesiyle kavga büyüdü ve saha bir anda karıştı. Yaşanan arbedenin ardından önce Gökhan Gönül kırmızı kart gördü, ardından ikinci sarı karttan Montero da atıldı.

Son dakikalarda Rizespor’un 10 kişi kalacak olması nedeniyle avantaj yakalama fırsatı kazanan Beşiktaş’ta Montero’nun olaya müdahil olup atılması takım arkadaşı Josef de Souza’yı da kızdırdı. Oyundan atılan Montera’ya gördüğü kart nedeniyle çok büyük tepki gösteren Brezilyalı Josef takım arkadaşına fiziki müdahaleyle karşılık verince ikili arasında da itişmeler yaşandı.

O anlar yayıncı kuruluşun kamerasına da yansıdı. Oldukça gergin geçen maçın son dakikalarında yaşananlar sonrası mücadelenin sonuna 7 dakika uzatma ilave edildi. Kalan süreyi iki takım da 10 kişi tamamladı ancak 2-2’lik skor değişmedi.