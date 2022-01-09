CANLI | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı | Süper Lig 20. hafta

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Hafta içinde Süper Kupa'yı kazanan eksik Beşiktaş, Rize'de ikinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor 17 puanla 19. sırada yer alırken, Beşiktaş 28 puanla 10. sırada bulunuyor. Öte yandan siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe’nin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle yedek kulübesinde futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta olacak.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Corona virüs vakalarıyla başı dertte olan Beşiktaş’ta bu maçta Larin, Kenan, Can, Atiba, Teixeira, Mehmet Topal, Pjanic, Oğuzhan, Mert, N’Koudou, Oğuzhan ve Salih Uçan forma giyemeyecek.

42. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig’de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 27 kez kazanırken, Çaykur Rizespor sahadan 7 maçta 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligin ilk haftasında oynanan maçı Beşiktaş, sahasında 3-0 kazanmıştı.