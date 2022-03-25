Ronaldo’dan dikkat bozduran hareket

Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımızın kazandığı penaltı sonrası kaleci Diogo Costa'dan ellerini kaldırarak Burak Yılmaz'ın dikkatini bozmasını istedi.

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Portekizli Cristiano Ronaldo, A Milli Takımımız ile oynadıkları maçta flaş bir hareket yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız, kazandığımız penaltı atışında kaleci Diogo Costa’dan ellerini hareket ettirerek Burak Yılmaz’ın dikkatini bozmasını istedi. Ronaldo arka arkaya yaptığı hareketlerle Costa’ya Burak Yılmaz’ın dikkatini dağıtması için baskı yaptı.

Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz’ın penaltıyı kullanacağı sırada kısa süreli gerilim yaşadı. Portekizli isim, topun dışarıya gitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.