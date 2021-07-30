Ryan Donk’a Göztepe’den teklif

Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'a Süper Lig ekibi Göztepe teklif yaptı.

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Galatasaray ‘la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk’tan yanıt beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye’den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig’den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi.

Türkiye’deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa’da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu. Galatasaray’a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017’de Real Betis’e kiralandı. Ertesi sezon tekrar Galatasaray’a dönen Ryan Donk aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi. Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Donk, asıl ülkesi olan Surinam Milli Takımı’na davet edildi.

Donk, geçen sezon ise Galatasaray’da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. (DHA)