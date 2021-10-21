Samatta Fenerbahçe ağlarını havalandırdı, tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta, Kadıköy'de ağları havalandırdı. Samatta bu golle, Fenerbahçe tarihine geçmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Antwerp’i konuk etti. İddiasını sürdürmek için mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın attığı şok golle yenik duruma düştü.

Antwerp’e kiralık olarak gönderilen Mbwana Samatta ve bonservisi ile satılan Michael Frey’in ilk 11’de başladığı maçta Samatta, 1.48’inci dakikada ağları havalandırdı. Samatta’nın ağlara giden vuruşu, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak tarihe geçti.

Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Samatta’ya gönderdi. Bu topa hareketlenen Samatta dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Antwerp böylece geliştirdiği ilk atakta golü bulmuş oldu.

Golde ofsayt tartışmaları yaşanırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası hakem orta noktayı gösterdi.

SAMATTA’NIN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Samatta, Antwerp-Fenerbahçe maçı öncesi Belçika basınına verdiği röportaj ile dikkat çekmişti. Samatta, Aston Villa’dan Fenerbahçe’ye transfer süreci ile ilgili şu sözleri söylemişti:

Açıkçası Fenerbahçe’ye transfer olduğumda Aston Villa’dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Ancak Aston Villa’da kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör ve yönetim geldi. Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediklerini söylediler. Planlarında benim yerim yoktu. Aston Villa’da kalabilir miydim? Evet kalabilirdim ancak kulübede oturmayı istemedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.”

Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske ise, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, takımda yer alan Mbwana Samatta ile Michael Frey'in Fenerbahçe'den geldiği şeklindeki hatırlatmaya, “Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol. Başka kulüpler de ilerleyen dönemde onları beğenebilir. Çalışkan ve azimli futbolcular” diye karşılık vermişti.