Şampiyonlar Ligi’nde format değişiyor! Grup kalkıyor, takım sayısı artıyor

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi değişikliğe hazırlanıyor. Gruplarda 32 takımla başlayan mevcut format, yerini hem takım sayısını -ve maç sayısını- çoğaltacak hem de lig usulüne geçilecek yeni sisteme bırakacak.

1955’te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında başlayan, 1991’de ise Şampiyonlar Ligi’ni adını alan organizasyon yeni ismiyle birlikte grup sistemine geçti. Şu anki ‘Son 16 Turu’ 2000’lere kadar grup sistemiyle oynanıyordu. UEFA’nın bu kadar köklü değişikliği ise iki farkı görüşe neden oluyor. Organizatörler, değişikliklerin daha çekişmeli eşleşmelere, daha fazla güzel maça ve daha fazla futbolun hikayesine katkı yapacağına inanıyor. Yorumcular ise bu tür değişikliklerin her zaman para ile ilgili olduğunu belirtiyor.

31 Mart Çarşamba (yarın) günü UEFA Yönetim Kurulu yapacağı toplantı sonrasında yeni formatı dünya futbol kamuoyuna açıklayacak.

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MEVCUT FORMAT

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması dörderli 8 gruptan oluşuyor. 32 takım da gruplarında ilk iki sırayı elde edip, çift maçlı eliminasyon sistemine geçilen Son 16’ya kalma mücadelesi veriyor. İç sahada ve dış saha oynanan maçların ardından takımlar büyük para ödülü ve prestij sahibi olmak için finalde kupayı kaldırmayı hedefliyor.

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Planlanan yeni format 2024’ten önce yürürlüğe giremeyecek. Takımlar o zamana kadar 32 takımlı grup sistemine devam edecek. Ancak format değişince, takım sayısı 36’ya çıkacak ve lig usulüne geçilecek.

HER TAKIM BİRBİRLERİYLE MAÇ YAPAMAYACAK

Yeni formatta, her takım birbirleriyle maç yapamayacak. Bir takım lig içerisinde 10 maç yapıp ilk 8 arasında yer almaya çalışacak.

Örnek vermek gerekirse son 1. torbadaki son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, rakipleri şöyle olacak;

1. Torbadan: 2

2. Torbadan: 3

3. Torbadan: 3

4. Torbadan: 2

16 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

10. hafta sonunda en çok puana sahip ilk 8 takım Son 16 turunun biletini cebine koyup, 9-24. sıradaki takımların birbirleriyle eşleşmesinden gelecek rakiplerini bekleyecek.

25 ile 36. sıradaki takımlar ise Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.

9 ve 24. sırada yer alan takımlar iki torbaya ayrılıp ilk 8 ile son 8 takım olarak kura ile birbirleriyle eşleşerek çift maçlı eliminasyon sistemiyle karşılaşacak.

Bu maçların galibi olacak 8 takım, ligin ilk 8’inde yer alan takımlarla çeyrek final mücadelesi vermek için Son 16 Turu’nda eşleşecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNLERİ ‘3’ OLABİLİR

2024’te hayata geçirilmesi planlanan yeni format için 2033’e kadar değişikliğe gidilmeden devam edilmesi bekleniyor.

Finalist takımlar yeni formatta eski formata göre fazladan 4 maça çıkacak ve Şampiyonlar Ligi sezonunu 17 karşılaşmayla tamamlayacak. UEFA’nın planları arasında klasik Şampiyonlar Ligi günleri olan Salı ve Çarşamba’ya Perşembe’yi de eklemek var. Ancak UEFA Avrupa Ligi’nde tüm maçların Perşembe günü oynanması nedeniyle bu fikrin hayata geçirilmesi pek olası görünmüyor.