Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları | Liverpool ile Ajax turladı

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının sonuna geliniyor... 4. hafta kapanırken, toplamda 4 takım son 16 biletini almayı başardı. Beşiktaş'ın yer aldığı grupta Ajax ve Atletico Madrid'i 2-0 yenen Liverpool cebine tur biletini koydu.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta oynanan maçların ardından tamamlandı. Gecenin sonunda Son 16’ya yükselmeyi garantileyen iki takım daha belli oldu. Bayern Münih ve Juventus’un ardından Ajax ile Liverpool da tur biletini kaptı.

PSG’YE SON DAKİKA ÇELMESİ

A Grubu’nda Manchester City, Club Brugge’ü rahat bir oyunla yenerek liderliğe yükseldi. Foden, Mahrez, Sterling ve Jesus, İngiliz ekibine 4-1’lik galibiyeti getiren golleri kaydetti.

PSG ise son dakikalara 2-1 önde girdiği maçta Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. PSG’nin gollerini Wijnauldum atarken, Leipzig Nkunku ve 90. dakikada Szoboszlai’nin penaltıdan attığı gollerle rakibine cevap verdi.

Bu sonuçların ardından Manchester City 10 puana, PSG 9 puana yükseldi. Club Brugge 4 puanda kalırken, Şampiyonlar Ligi’nde bir iddiası kalmayan Leipzig de sezonun ilk puanıyla tanıştı.

LIVERPOOL 4’TE 4 YAPTI

Liverpool, İspanya’da 3-2 yendiği Atletico Madrid’i sahasında da 8 dakika içerisinde bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

İngiliz devine hem galibiyeti hem de son 16 biletini getiren golleri 13. dakikada Jota ve 21. dakikada Mane kaydetti. Atletico Madrid’de Felipe 36. dakikada kırmızı kart gördü.

Milan ile Porto’nun 1-1 berabere kaldığı haftada Atletico 4 puanla 3. sıraya geriledi. Liverpool 12 puana yükseldi. 2. sıradaki Porto 5 puana sahip ve sonuncu Milan 1 puanda.

AJAX, ALMANYA’DA TUR BİLETİNİ ALDI

Temsilcimiz Beşiktaş’ın da yer aldığı C Grubu’nda Dortmund ile Ajax kritik maçta karşılaştı. Alman ekibi 29. dakikada Hummels’in tartışmalı kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı ancak 37’de Reus’un penaltısıyla 1-0 öne geçti.

Ajax ikinci yarıda kalesinde birçok pozisyon gördü ancak golleri bulan oldu. 72. dakikada Tadic skoru 1-1 yaparken, 83’te golcü Haller Dortmund taraftarını yıkan golü attı. Ajax’a 3-1’lik galibiyeti getiren son golü ise 90. dakikada Klaassen kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax 12 puana yükselirken, Dortmund 6 puanla 3. sıraya geriledi. Beşiktaş’ı 4-0’la geçen Sporting de 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Temsilcimiz 4. haftayı da puansız son sırada tamamladı.

INTER YİNE AYNI SKORLA GÜLDÜ

Real Madrid’in Shakhtar’ı 2-1 mağlup ederek 9 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta Inter de Sheriff’i deplasmanda 3-1 yendi.

İtalya’da da rakibini aynı skorla geçen Inter’in gollerini Brozovic, Skriniar ve Alexis kaydetti.

4. hafta sonunda Real Madrid 9 puanla lider, Inter 7 puanla 2. sırada ve Sheriff 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Shakhtar ise 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

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