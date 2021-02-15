Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat’taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Leipzig (Almanya) – Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) – Paris Saint-Germain (Fransa)

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Sevilla (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) – Juventus (İtalya)

23 ŞUBAT SALI:

Atletico Madrid (İspanya) – Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) – Bayern Münih (Almanya)

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Atalanta (İtalya) – Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) – Manchester City (İngiltere)