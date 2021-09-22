SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Eto’o, “Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu kararımı Kamerun sevgimden ve futbola olan tutkumdan dolayı verdim” dedi.

Futbol kariyerinde Barcelona, Real Madrid, Inter ve Chelsea gibi Avrupa’nın önemli takımlarında oynayan Kamerunlu eski futbolcu, Türkiye’de de Antalyaspor ve Konyaspor’da da forma giydi.

Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli'ye: 'Direkt bana yaptı, seviyesini belli etti' İlginizi Çekebilir Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli'ye: 'Direkt bana yaptı, seviyesini belli etti'
Adana Demirspor Antalyaspor Avrupa Barcelona Beşiktaş Chelsea Futbol Inter Kamerun Konyaspor Real Madrid Samuel Eto'o Sergen Yalçın sosyal medya Türkiye